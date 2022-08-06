Москвичей предупредили о ливне и грозе во второй половине дня 6 августа

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 6 августа, во второй половине дня в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По уточненному прогнозу синоптиков, непогода начнется уже сегодня. В ближайшие часы и до конца суток местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Кроме того, ухудшение погодных условий ожидается и в воскресенье, 7 августа. В столице пройдут ливни, гроза, град, а ветер усилится до 18–23 метров в секунду.

Москвичей призвали сохранять бдительность, находясь в непогоду на улице. Им посоветовали заранее планировать день, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 7 августа в столицу придет холодный фронт с ливнями и грозами. По его словам, в последующие дни в городе уйдет жара и придут комфортные температуры.

До этого сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в столицу придет холодный атмосферный фронт 7 августа. Начиная с воскресенья температура начнет понижаться.