«Натянула леопардовые трусы к подмышкам»: Миро высмеяла образ Собчак

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Блогер Лена Миро не стесняется обсуждать представителей шоу-бизнеса — в этот раз она прошлась по журналисту Ксении Собчак.

Отмечается, что Собчак выложила фото, где позирует на фоне каменной стены в купальнике леопардовой раскраски и в легкой накидке. При этом блогера смутил «анималистичный» образ журналистки.

— Даже Собчак, которой очевидно подошел бы другой костюм, натянула леопардовые трусы к подмышкам. Каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — хищная, хоть и пожилая пантерка, — сказала Миро.

Писательница отметила, что подобные образы раньше на себя примеряли и другие представители шоу-бизнеса. Так, Ольга Бузова выступала в «тигровом комбезе», а Лариса Долина примеряла образ «снежного барса», передает «Телепрограмма».

До этого телеведущий Михаил Шахназаров раскрыл некоторые детали брачного договора Собчак и режиссера Константина Богомолова. Он сообщил, что супруги ездят вместе на отдых, так как такой пункт прописан в их контракте.