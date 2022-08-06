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Медведев ответил на предложение Зеленского о конфискации имущества России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев ответил на предложение Зеленского о конфискации имущества России
Фото: Правительство РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об утверждении конфискации российского имущества.

— Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооруженные силы, — написал Медведев в Telegram-канале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти утвердили указ Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны. Планируется, что после процедуры имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны.

Зеленский сообщил, что российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины. При этом еще более 900 принадлежащих России активов планируется принудительно изъять.

Он уточнил, что если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию.

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