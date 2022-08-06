Россияне выиграли пять золотых медалей на чемпионате мира по городошному спорту

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российские спортсмены в субботу, 6 августа, выиграли пять золотых медалей на чемпионате мира по городошному спорту. Соревнования проходят в Приозерске в МБУ ФКС «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики».

Среди мужчин по классическим городкам победил Сергей Блохин. Серебро взял также россиянин Владимир Синьков, бронза досталась тоже соотечественнику Алексею Елисееву.

В командных соревнованиях в дисциплине «городки европейские» золото выиграла первая сборная России. На втором месте оказалась команда Белоруссии, третьими стала вторая российская сборная. В аналогичных соревнованиях у женщин первые два места достались первой и второй сборной РФ, третьими стали спортсменки из Белоруссии.

В командных соревнованиях в дисциплине «городки финские» первая и вторая российские сборные заняли два первых места у мужчин и женщин. Бронзовые медали выиграли белорусские спортсмены. В личных соревнованиях по классическим городкам у женщин золото взяла белоруска Галина Жаворонкова. Серебряную медаль завоевала россиянка Алиса Шестакова, бронзовую — ее соотечественница Анастасия Сподырева.

Чемпионат мира закончится 7 августа. В нем участвуют сборные России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, ФРГ и команда Международной федерации городошного спорта, сообщает ТАСС.

6 августа сообщалось, что набор волонтеров на Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта стартовал в Москве. В обязанности добровольцев войдут встреча спортсменов, помощь с их размещением в гостиницах и на тренировочных площадках, а также работа в пресс-центре, службе протоколов и так далее.