Денежные магниты: названы знаки зодиака, которые притягивают богатство

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Благодаря рождению под определенным знаком зодиака люди могут быть как любимцами судьбы, так и полными неудачникам. Ясновидящая и шаманка Кажетта рассказала «Вечерней Москве», какие представители зодиакального круга притягивают богатство.

Овен

Деньги и богатство притягиваются к этому амбициозному знаку. Овны редко испытывают нехватку денег, потому что им нравится работать, но при этом они могут тратить их почти так же быстро, как и получать. Представители знака постоянно ищут инновационные пути, чтобы опередить конкурентов. Они обладают почти непревзойденной способностью зарабатывать и распоряжаться деньгами. Одно можно сказать наверняка: Овны не будут испытывать недостатка в жизни!

Телец

Тельцы обычно очень рационально распоряжаются деньгами, окружающие уважают их за упорный труд. Тельцы от природы настойчивы, терпеливы и трудолюбивы. В результате неудивительно, что Телец — один из самых обеспеченных знаков зодиака. Когда речь идет о достижении целей, их упорство окупится сторицей.

Лев

Львы любят все самое изысканное в жизни. Учитывая их любовь к экстравагантности, они могут быть нерациональными в обращении с деньгами, но при этом пойдут на многое, чтобы достичь своих целей, так что никогда не пропадут. Вселенная дарует им весь мировой успех только в том случае, если они будут следовать принципам последовательности. Хотя представители этого знака любят тратить деньги, они понимают, что нужно думать о долгосрочной перспективе и иметь план своих расходов.

Дева

Девы — перфекционисты по своей природе. Их финансовое процветание написано им по судьбе. Они много работают и в равной степени полагаются на свою удачу, чтобы заработать деньги и обеспечить себе и своим близким достойную жизнь. Когда Девы нацелены на конкретную работу, они сделают все, чтобы она увенчалась успехом, даже если для этого им придется пожертвовать личными интересами.

Скорпион

Скорпионы от природы умеют находить и извлекать выгоду из чужих способностей, что объясняется их стремлением к доминированию, но нелюбовью к публичности. Шансам Скорпиона стать богатым способствуют страсть и интуиция. Они рассматривают деньги как преобразующую и контролирующую силу. Скорпионов больше завораживает власть, которую демонстрируют деньги. Труд и целеустремленность необходимы, но это лишь половина уравнения. Эти люди рождаются под знаком фортуны и имеют много возможностей заработать состояние.