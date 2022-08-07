WSJ: Страны ЕС будут бороться с Азией за российский газ

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В ближайшее время может возникнуть ситуация, когда Европе придется бороться с азиатскими странами за российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет издание Wall Street Journal.

— Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводами для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен, — отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, падение уровня жизни населения стран ЕС может отразиться на их стойкости в поддержке Украины и привести к общественным волнениям и даже смене правительства.

В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом, который был вызван низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), ограниченным предложением от ведущих поставщиков, а также высоким спросом на СПГ со стороны Азии, пишет РИА Новости.

Ранее экономист, политолог, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников назвал дату начала энергокризиса в Европе. Он отметил, что в настоящее время многие европейские страны уже столкнулись с нехваткой газа.