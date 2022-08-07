Политолог назвал последствия решения России и Турции о переводе расчетов в рубли и лиры

Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о торговле в национальной валюте в большой мере ударяет по авторитету Соединенных Штатов и может обернуться крахом нынешней финансовой системы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что российско-турецкое соглашение стало для США «страшным решением», так как доллар, уточнил эксперт, является «вторым товаром США после могущества».

— В мире, чтобы что-то у кого-то купить, сначала необходимо приобрести доллар. Если страны начнут торговать между друг другом в национальных валютах, то доллар не понадобится, — пояснил политолог.

По его словам, падение спроса на американскую валюту станет для США «катастрофической ситуацией» и крахом нынешней финансовой системы.

Заявления любой страны о торговле в национальной валюте являются для американцев очень болезненными, заключил собеседник «ВМ».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о переходе к двусторонней торговле в рублях. Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», чем опасно для Запада сотрудничество России и Турции.