Бесплатную воду стали раздавать из-за жары на семи станциях московского метро

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Раздача бесплатной воды началась на семи станциях столичного метрополитена из-за жаркой погоды. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице жара — снова раздаем питьевую воду на семи станциях метро, — говорится в сообщении.

Бесплатную воду можно получить на станциях: «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары и ливней. Кроме того, в Москве с 11:00 7 августа до 11:00 8 августа действует «желтый» уровень опасности в связи с грозами и градом.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 августа максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.