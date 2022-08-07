Amnesty International извинилась за страдания украинцев из-за доклада о ВСУ

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Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» украинцев, вызванные докладом о преступлениях ВСУ. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе организации.

— Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных, — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что главным приоритетом при составлении подобных докладов является обеспечение защиты гражданских лиц. Это же является и главной целью всей деятельности правозащитной организации.

Тем не менее от результатов своих расследований Amnesty International не отказывается, передает РБК.

Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

В начала августа в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории.