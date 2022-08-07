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МВД рассказало о применении ИИ для фиксации нарушений на дорогах Москвы

Евгений Белоусов
Город
МВД рассказало о применении ИИ для фиксации нарушений на дорогах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Технологии выявления нарушений ПДД при помощи искусственного интеллекта (ИИ) применяют в Москве. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-центре МВД.

— На данный момент такие технологии применяются в Москве. В дальнейшем возможно распространение данного опыта на другие регионы, — говорится в сообщении.

Возможности выявления нарушений с помощью ИИ закладываются производителями при разработке комплексов фотовидеофиксации. Региональные власти самостоятельно решают, применять ли такое средство, на основе анализа аварийности, передает ТАСС.

В июле глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков рассказал, что ГИБДД предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем.

По его словам, можно маркировать упаковки таких лекарств, чтобы приобретающий их человек сразу видел, что управлять машиной после их употребления будет нельзя. Составив единый реестр, добавил он, можно будет «перейти к проблеме запрета».

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