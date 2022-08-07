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Тело одного из пропавших в канализации рабочих обнаружили на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Тело одного из пропавших в канализации рабочих обнаружили на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Тело одного из трех пропавших в канализационной шахте рабочих обнаружили в районе улицы Марьинский парк. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам собеседницы «ВМ», надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

Трагедия произошла днем 7 августа на Краснодарской улице. Трое рабочих пропали в канализационной шахте. На месте происшествия работают спасательные службы.

Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Уточняется, что пятеро из спасенных рабочих сумели выбраться из шахты самостоятельно.

Остальных подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что причиной трагедии стал сильный ливень.

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