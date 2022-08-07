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В Ливане сообщили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном

Евгений Белоусов
В мире
В Ливане сообщили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном
Фото: shutterstock

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni изменил маршрут. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия.

— Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс, — заявил он.

По словам министра, все данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения, передает «Газета.ру».

Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурузой отправились в Стамбул 5 августа. Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen с 13 тысячами тонн кукурузы отправился в британский Teesport, а Navistar перевезет из Одессы 33 тысячи тонн кукурузы в Рингаскидди.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире.

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