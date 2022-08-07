Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Пензе
Взрыв произошел в жилом доме в Пензе. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
Инцидент случился в воскресенье, 7 августа, на улице Новоселов. В одной из квартир жилого дома раздался взрыв.
Прибывшие на место происшествия сотрудники городских экстренных служб обнаружили одного погибшего и одного пострадавшего.
Что именно взорвалось в квартире, в настоящее время устанавливается, сообщает РЕН ТВ.
3 августа в жилом пятиэтажном доме неподалеку от Баку произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.