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Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Пензе

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Пензе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Взрыв произошел в жилом доме в Пензе. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Инцидент случился в воскресенье, 7 августа, на улице Новоселов. В одной из квартир жилого дома раздался взрыв.

Прибывшие на место происшествия сотрудники городских экстренных служб обнаружили одного погибшего и одного пострадавшего.

Что именно взорвалось в квартире, в настоящее время устанавливается, сообщает РЕН ТВ.

3 августа в жилом пятиэтажном доме неподалеку от Баку произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

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