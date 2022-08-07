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В Германии назвали ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины

Юлия Курганова
В мире
В Германии назвали ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Фото: president.gov.ua

Отказ Запада закрепить за Украиной нейтральный статус стал его настоящей ошибкой. Такое мнение высказала в воскресенье, 7 августа, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на телеканале ЦДФ.

Она отметила, что Россия много раз высказывала опасения по поводу расширения НАТО и заявляла, что не будет мириться с приближением к своим границам «вражеской силы». При этом вопрос с Украиной в РФ на протяжении нескольких десятилетий считали красной линией, напомнила политик.

— И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя, — сделала вывод Вайдель.

В то же время она добавила, что в партии осуждают российскую военную спецоперацию.

Немцы потребовали выслать экс-посла Украины Андрея Мельника из ФРГ после его слов о Бандере. Дипломат опять навлек на себя гнев граждан ФРГ после очередного упоминания нацистского коллаборанта. Он сказал, что многие люди пока «не готовы предметно обсуждать» личность Бандеры и его поступки.

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