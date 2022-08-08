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Восстановлено движение трамваев № 16 и 39 на юго-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Восстановлено движение трамваев № 16 и 39 на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Губкина Карта всех событий

Движение трамваев № 16 и 39 восстановили на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на пересечении улиц Вавилова и Губкина, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Трамваи № 16 и 39 задерживались на юго-западе Москвы из-за машины, застрявшей на путях. Маршруты были временно изменены.

5 августа на Открытом шоссе задерживались трамваи № 2, 13 и 36 из-за упавшего на контактную сеть дерева. Инцидент произошел в районе остановки «Тагильская улица».

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