 FP: За время спецоперации Запад потратил на Россию больше, чем на Украину

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

За время проведения специальной военной операции западные страны потратили на помощь Украине около 11 миллиардов долларов, что гораздо меньше выплат за поставки энергоресурсов из России. Об этом сообщается в издании FP.

— Общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила РФ за свои углеводороды за тот же период, — написали журналисты.

Также в статье отмечается, что западные страны, которые поддерживают Киев, обещали выплатить ему 31 миллиард долларов. По факту Украина получила только третью часть от обещанных средств.

7 августа сообщалось, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет помощи на миллиард долларов. Новый пакет вооружений для Киева включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт.