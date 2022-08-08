«Попал в яблочко»: американцы поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине

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Пользователи социальной сети Twitter согласились со словами одного из основателей группы Pink Floyd британского музыканта Роджера Уотерса о том, что именно расширение НАТО спровоцировало конфликт на Украине.

В интервью каналу CNN артист назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать украинские власти к переговорам с Россией. Он также сказал, что спецоперация стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к рубежам РФ.

Многие пользователи поддержали музыканта, оценив его попытку разоблачить пропаганду западных СМИ.

«Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности. В 2016 году Виктория Нуланд продвигала этот план в администрации Обамы. Когда президентом стал Трамп — все несколько успокоилось», — отметил комментатор.

«Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах абсолютно не соответствуют воле народа. Ни на йоту не соответствуют. Мы все знаем, как власти создают иллюзию народного согласия для начала войн и создания военных союзов, так что избавьте нас от этой лжи», — поддержал его второй.

«Сразу скажу, что я не фанат Роджера Уотерса. Но я полностью согласен с его аргументами. Его собеседник не понимает, что существует мировая история, которая не имеет ничего общего с США», — заявил третий.

«Мое уважение Уотерсу за то, что он проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN. Это очень круто!» — написал пользователь.

«Так держать, Роджер! Твой голос нужен нам сейчас больше, чем когда-либо», — поддержал артиста еще один юзер.

7 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал Уотерса после его слов о Байдене.