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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 8 августа

Полина Долганова
Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 8 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вечером 8 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде московских дорог. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что остановка общественного транспорта «Улица Обручева» на Ленинском проспекте в Москве с субботы, 6 августа, для автобусов с163 при движении в обоих направлениях начала работать в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного региона.

Накануне появилась информация, что движение транспорта изменится на двух улицах в ЗАО и ВАО. Так, с 1 по 16 августа ограничения будут действовать в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.

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