Московское предприятие вдвое увеличило поставки морских кабелей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичное научно-производственное предприятие «Спецкабель» за период с апреля по июнь текущего года поставило заказчикам в два раза больше кабелей для морских объектов, нежели за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, за указанный период компания также более чем в четыре раза нарастила поставки своей продукции для компьютерных сетей на судостроительные предприятия.

В этом году компании-производителю исполнилось 25 лет. За время работы «Спецкабель» выпустил свыше 800 тысяч километров специализированных кабелей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что особая экономическая зона «Технополис «Москва» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России до конца года планируют провести внедрение новых стандартов экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG).

До этого стало известно, что компания из ОЭЗ «Технополис «Москва» возведет два спортивных комплекса по патентованной технологии «гибкий сэндвич», позволяющей строить объекты быстро и экономично.