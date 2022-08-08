«Нечто паразитическое»: журналист Сидорчик раскритиковал Вайкуле после ее слов об Украине

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Артистка Лайма Вайкуле еще недавно была любимицей российских поклонников. Однако в последнее время ситуация сильно изменилась. После открытой поддержки Украины на певицу обрушился шквал критики. Журналист Андрей Сидорчик прокомментировал положение артистки.

— Певица продолжала выдавать хиты на русском, постоянно гастролировала по нашей стране, регулярно появлялась на больших сборных концертах, без нее не обходились новогодние шоу. Россияне относились к Лайме с теплотой, и она, казалось, отвечала тем же, — сказал он.

Журналист добавил, что после закрытия фестиваля «Новая волна» многих российских артистов добавили в черный список. Вайкуле не стала терять возможности и создала свой аналог мероприятия. Кроме того, в России ей часто прощали различные высказывания. Например, что «в Крым она ни ногой ни за какие деньги», передают «АиФ».

— Наверное, проблема в том, что мы, в отличие от пушкинского «дяди самых честных правил», никак не научимся заставлять себя уважать. Оттого и расцветает буйным цветом в культурном пространстве нечто паразитическое, — заключил журналист.

Накануне о Лайме Вайкуле высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что многие российские фанаты разочаровались в певице, когда она вышла на сцену в одном из городов Литвы с украинским флагом.