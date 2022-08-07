«Гнал бы отсюда поганой метлой»: Соседов резко высказался о Вайкуле

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Многие российские фанаты разочаровались в певице Лайме Вайкуле, когда она вышла на сцену в одном из городов Литвы с украинским флагом. Некоторые коллеги раскритиковали артистку, отметив, что она всегда хорошо зарабатывала именно в России.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что 68-летняя знаменитость не понимает, что происходит в мире, и ведет себя глупо.

— Мне кажется, они уже не отдают себе отчет в том, что говорят и делают. А считают себя вне мира, вне общества. Лайма может говорить все что угодно, она ничего не понимает в политике. Эта женщина далека от политических процессов, как и многие наши артисты. И хочется сказать Лайме: «Если ты не знаешь, что сегодня творится в мире, то зачем тогда занимаешься политическими декларациями, тем более со сцены, разворачиваешь украинский флаг», — высказал он свою точку зрения.

Соседов уверен, что без российских поклонников дела у Вайкуле шли бы не лучшим образом. Критик считает, что на Родине, в Латвии, певица собирала бы полупустые залы.

— Пусть Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии или на Украине. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Поэтому я бы ее гнал отсюда поганой метлой, — заявил он в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Также Соседов отметил, что певица состоялась в профессии только благодаря композиторам Раймонду Паулсу и Илье Резнику, но она не оценила любви российской публики, поэтому ведет себя по отношению к РФ таким образом.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поступок певицы Лаймы Вайкуле на ее концерте в литовском городе Паланга. Артистка тогда вышла на сцену с украинским флагом.