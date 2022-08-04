«Это свинство»: Пригожин обвинил «таких, как Вайкуле» в происходящем в мире

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поступок певицы Лаймы Вайкуле на ее концерте в литовском городе Паланга. Артистка тогда вышла на сцену с украинским флагом.

— К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство, — заявил он.

По словам Пригожина, если бы Вайкуле вышла с флагом России, Латвии и Украины, ее можно было бы понять. Однако выйдя с флагом конкретного государства, певица четко обозначила свою политическую позицию.

Однако продюсер подчеркнул, что он прекрасно помнит, что Вайкуле сделала для него и его семьи. Несколько лет назад певицу Валерию неожиданно «отменили» на территории Латвии и тогда Вайкуле публично поддержала исполнительницу хита «Часики», передает «Абзац».

Лайма Вайкуле в конце выступления вышла на сцену с флагом Украины, выразив тем самым отношение к российской спецоперации. Также латышская артистка сказала, что полностью поддерживает позицию своей страны по отношению к этой ситуации и в ближайшее время точно не будет давать концерты в РФ.

За этот поступок ее уже осудил публицист Михаил Шахназаров. Он заявил, что для Вайкуле Россия всегда была «прилавком».