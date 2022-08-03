«Россия для нее была прилавком»: Шахназаров высказался о поступке Вайкуле на концерте

Фото: Youtube / А поговорить?

Накануне певица Лайма Вайкуле дала концерт в литовском курортном городе Паланге. В конце выступления она вышла на сцену с флагом Украины, выразив тем самым отношение к российской спецоперации.

Также латышская артистка сказала, что полностью поддерживает позицию своей страны по отношению к этой ситуации и в ближайшее время точно не будет давать концерты в РФ.

Публицист Михаил Шахназаров высказался на этот счет.

— Иллюстрация к песне «Я вышла на Пикадилли». Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком, — написал он в своем Telegram-канале.

В конце июля Шахназаров раскритиковал видео юмориста Максима Галкина. В социальных сетях идет бурное обсуждение видеороликов артиста, который периодически вещает о своих делах в Израиле. В одном из последних видео шоумен сообщил, что часть денег от гастрольной деятельности переводит на благотворительность в австрийский фонд.