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«Россия для нее была прилавком»: Шахназаров высказался о поступке Вайкуле на концерте

Юлия Курганова
Общество
«Россия для нее была прилавком»: Шахназаров высказался о поступке Вайкуле на концерте
Фото: Youtube / А поговорить?

Накануне певица Лайма Вайкуле дала концерт в литовском курортном городе Паланге. В конце выступления она вышла на сцену с флагом Украины, выразив тем самым отношение к российской спецоперации.

Также латышская артистка сказала, что полностью поддерживает позицию своей страны по отношению к этой ситуации и в ближайшее время точно не будет давать концерты в РФ.

Публицист Михаил Шахназаров высказался на этот счет.

— Иллюстрация к песне «Я вышла на Пикадилли». Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком, — написал он в своем Telegram-канале.

В конце июля Шахназаров раскритиковал видео юмориста Максима Галкина. В социальных сетях идет бурное обсуждение видеороликов артиста, который периодически вещает о своих делах в Израиле. В одном из последних видео шоумен сообщил, что часть денег от гастрольной деятельности переводит на благотворительность в австрийский фонд.

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