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«Галкин был вальяжным, а сейчас суетится»: Шахназаров раскритиковал шоумена

Араз Салехов
Общество
«Галкин был вальяжным, а сейчас суетится»: Шахназаров раскритиковал шоумена
Фото: Youtube / А поговорить?

В социальных сетях идет бурное обсуждение видеороликов артиста Максима Галкина, который периодически вещает о своих делах в Израиле. В одном из последних видео шоумен сообщил, что часть денег от гастрольной деятельности переводит на благотворительность в австрийский фонд.

Журналист Михаил Шахназаров остался недоволен подобной деятельностью артиста.

— Что я услышал в последнем видео? «Меня выкинули, но я вернусь», — читается между строк. Максим очень изменился, раньше был таким надменным, вальяжным, а сейчас мельтешит и суетится в кадре, — отметил он.

При этом публицист считает, что Галкину не дадут возможность проводить крупные концерты на территории России. По его словам, они могут проходить лишь в определенных кругах. При этом журналист уточнил, что уже большая часть зрителей отказалась от него из-за его позиции. Также Шахназаров не уверен, что успех Галкина в Израиле продлится надолго.

Журналист полагает, что популярность шоумена в израильском государстве спадет через пару месяцев, сообщает Starhit.

В четверг, 21 июля, Галкин заявил, что не собирается поднимать политическую тему на своих юмористических концертах. Однако артист уже успел словить волну негатива от поклонников его творчества из-за антироссийской позиции.

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