Галкин заявил, что не собирается шутить о политике на концертах

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Артист Максим Галкин заявил, что не собирается поднимать политическую тему на своих юмористических концертах. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было — в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

Карьера Галкина за рубежом развивается, на его концертах много посетителей. На нескольких выступлениях артист отпускал шутки о нынешней политической ситуации в мире, в связи с чем отечественные поклонники раскритиковали его. Недавно подписчица поинтересовалась, о чем Галкин собирается «глаголить» на предстоящих концертах, предположив, что главной темой выступления станет «плохая Россия».

— У меня концерт два с лишним часа идет. Он юмористический. Люди смеются. Вы себе представляете, чтобы я два с половиной часа говорил о «плохой России» и все зрители падали от хохота? — цитирует ответ юмориста ОСН.

Также в июле в Сети появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Галкина в связи с утверждениями со стороны экс-депутата Госдумы Романа Худякова.

Тот обвинил пародиста в распространении заведомо ложной информации про российскую армию. Эти слухи подогрело заявление актера и телеведущего Оскара Кучеры, который в личном блоге назвал срок лишения свободы, который грозит комику за провокационные высказывания в адрес России.

Однако в Следственном комитете России заявили, что в отношении Максима Галкина не возбуждалось уголовного дела и не ведется никаких проверок.