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В МИД КНР сравнили внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

Полина Долганова
В мире
В МИД КНР сравнили внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда
Фото: Pixabay

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила политику США в отношении других государств с убийством Джорджа Флойда.

— Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию, — заявила представитель китайского ведомства, слова которой приводит РИА Новости.

Таким образом Чуньин ответила на заявления американской стороны о том, что Китай слишком остро отреагировал на приезд спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировался от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. На видеозаписи с места происшествия видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его сотрудников полиции прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

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