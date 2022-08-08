СК провел обыски у подрядной организации, чьи сотрудники погибли в коллекторе на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

Следственный комитет провел обыски у руководства подрядной организации, чьи сотрудники погибли во время выполнения очистных работ в коллекторе в столичном районе Люблино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 8 августа.

У ответственных лиц изъяли служебные документы. Для расследования назначили судебные экспертизы.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщила Иванова.

Следователи выясняют, кто именно допустил нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекшее гибель сотрудников компании.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в воскресенье, 7 августа. 12 рабочих подрядной компании проводили очистку коллектора на Краснодарской улице в Москве. Трое мужчин не успели выбраться из-за поднятия уровня воды и погибли.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».