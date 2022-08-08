Уголовное дело возбудили по факту смерти троих рабочих в Люблине

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По факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть рабочих в столичном районе Люблино, было возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Как сообщалось ранее, 7 августа 2022 года 12 рабочих коммерческой организации проводили работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность. Тела рабочих обнаружены, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На данный момент ход расследования контролируется столичной прокуратурой. Специалистам предстоит провести проверку исполнения требований федерального законодательства об охране труда и технике безопасности.

Накануне стало известно, что 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице. Однако из-за поднявшегося уровня воды трое из них не смогли выбраться наружу. Позже их тела обнаружили в канализации. Прокуратура Москвы направила в следственный орган материалы проверки по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе в Люблине.