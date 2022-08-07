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Прокуратура направила в СК материалы проверки по инциденту с рабочими в Люблине

Евгений Белоусов
Происшествия
Прокуратура направила в СК материалы проверки по инциденту с рабочими в Люблине
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснодарская улица, 72к1 Карта всех событий

Прокуратура Москвы направила в следственный орган материалы проверки по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе в Люблине. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 7 августа, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Поскольку в действиях неустановленных лиц коммерческой организации усматриваются признаки преступления прокуратура ЮВАО направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, — заявила она.

Речь идет о статьях УК «Нарушение требований охраны труда» и «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ». Нефедова также отметила, что еще трое из спасенных рабочих были госпитализированы.

Трагедия произошла днем 7 августа на Краснодарской улице. Трое рабочих пропали в канализационной шахте. Уточняется, что пятеро из спасенных рабочих сумели выбраться из шахты самостоятельно.

Остальных подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что причиной трагедии стал сильный ливень.

Позднее тело одного из пропавших рабочих было обнаружено в районе улицы Марьинский парк.

Следственный комитет Прокуратура Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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