Найдены тела еще двух пропавших в канализации в Москве рабочих

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснодарская улица, 72к1 Карта всех событий

Тела еще двоих рабочих, пропавших в канализационной шахте в районе Люблино, были обнаружены. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 7 августа.

— Тела еще двоих рабочих также обнаружены, — сказала правоохранитель.

Надзорное ведомство направило в следственный орган материалы проверки по факту инцидента с рабочими. Теперь решается вопрос об уголовном преследовании по двум статьям УК РФ.

Трагедия произошла днем 7 августа на Краснодарской улице. Трое рабочих пропали в канализационной шахте. Уточняется, что пятеро из спасенных рабочих сумели выбраться из шахты самостоятельно.

Остальных подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что причиной трагедии стал сильный ливень.