Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экскурсии в филиале Музея Победы в выходные посвятили железнодорожному транспорту

Анастасия Колоскова
Город
Экскурсии в филиале Музея Победы в выходные посвятили железнодорожному транспорту
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Специальные тематические программы, которые прошли в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» в выходные, 6 и 7 августа, были приурочены ко Дню железнодорожных войск и Дню железнодорожника. Экскурсии «Оружие Победы» в филиале Музея Победы посетили десятки москвичей, сообщили в пресс-службе музея.

— В музее на Поклонной горе можно увидеть уникальную технику, состоявшую на службе в железнодорожных войсках в годы Великой Отечественной войны. Среди уникальных экспонатов — советская сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3-12, которую еще нередко называют сухопутным линкором и Царь-пушкой № 2, — отметили в пресс-службе.

Гости экспозиции узнали об истории создания техники. Они посетили санитарный вагон, где развернулся госпиталь и оказывалась помощь раненым бойцам, побывали в теплушке, в которой красноармейцы ехали на фронт, и даже стали очевидцами крушения поезда. Спецэффекты обеспечили дым у падающего вагона, а также звуковое сопровождение — лязг и грохот металла.

Юные посетители могли принять участие в бесплатных мастер-классах по сбору моделей военной техники. Кроме того, для посетителей участники фестиваля «Журавли Победы» подготовили концерт.

Также Музей Победы представил уникальные раритеты ко Дню альпиниста, который отмечается 8 августа.

Железные дороги Музеи Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте