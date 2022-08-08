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Специалисты продолжат выявлять самострои на начальном этапе в Москве

Александр Афонин
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Специалисты продолжат выявлять самострои на начальном этапе в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Госинспекция по недвижимости усилит работу, направленную на предупреждение возведения новых объектов самостроя. Об этом сообщил в понедельник, 8 августа, начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

— Мы активно проводим профилактическую работу по недопущению самостроя и пресекаем попытки нового строительства без разрешительной документации. За полгода по требованию инспекции было установлено 25 фактов незаконных строительных работ на первоначальном этапе, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал он.

Бобров добавил, что Госинспекция в своей работе активно использует современные технологии. Так, специалисты применяют квадрокоптеры, искусственный интеллект, роботизированные техники и так далее.

Кроме того, сотрудники ведомства применяют и традиционные механизмы. Например, вручение предостережений о недопустимости нарушения законодательства. Документ выдается при наличии имеющихся признаков готовящегося нарушения. С начала года было вручено 17 подобных предостережений.

В частности, удалось предотвратить незаконную реконструкцию на территории Центрального административного округа по адресу улица Петровка, владение 17, строение 8. На территории, предоставленной в аренду под эксплуатацию склада, осуществлялись работы по ремонту объекта, в ходе которых была снесена фасадная стена. При этом разрешительная документация на проведение работ по строительству этого объекта не выдавалась.

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