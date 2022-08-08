Домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика в Красноярске

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика в Красноярске. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Уточняется, что животное принадлежало родителям ребенка.

Трагедия произошла в центре города. Малыш играл с собакой без присмотра родителей. Питомец напал на мальчишку и зверски искусал его. Ребенок скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.

Недавно подмосковный полицейский застрелил ротвейлера пенсионерки, к которой залезли воры. Об этом стало известно в четверг, 9 июня. По данным СМИ, злоумышленники пробрались в дом к пожилой жительнице Балашихи и устроили погром, пока хозяйка отсутствовала. Придя домой, та обнаружила, что в жилище выломано окно вместе с рамой, а по участку бегал один из четырех ротвейлеров, которые обычно живут внутри.

Кроме того, в редакцию сайта «Вечерняя Москва» обратились жители Мытищ, которые не могут найти управу на хозяина агрессивной собаки. Питомец кидается на прохожих во время прогулки. По предварительным данным, несколько человек, включая ребенка, уже пострадали. Но виновата ли в данном случае собака? Что делать, если в районе живет владелец животного, который не готов его воспитывать и нести ответственность? Куда жаловаться и как защитить себя и своих близких — в материале «ВМ».