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В Берлине исключили запуск «Северного потока — 2»

Полина Долганова
В мире
В Берлине исключили запуск «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Кабинет министров Германии исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом в понедельник, 8 августа, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

— Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом, — сообщил он.

Представитель немецкого кабмина добавил, что в Германии приняли массу мер, чтобы предотвратить тяжелую ситуацию из-за нехватки газа, передает ТАСС.

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что необходимо запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее время для снижения финансовой нагрузки на европейцев. Экс-канцлер также предупредил о грядущих последствиях из-за отказа властей от проекта. Так, в первую очередь снизится уровень жизни населения.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о перспективах запуска газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время. По его словам, технически газопровод полностью готов к работе и даже заполнен газом.

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