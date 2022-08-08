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Группа «Би-2» опровергла сообщения об отъезде из России

Анастасия Колоскова
Общество
Группа «Би-2» опровергла сообщения об отъезде из России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыканты рок-группы «Би-2» опровергли сообщения о своем бегстве из страны, уточнив, что находятся в отпуске. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается в Telegram-канале коллектива.

— Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну», — отмечается в сообщении, где также опубликованы фотографии с отдыха участников группы.

До этого СМИ сообщили о поспешном отъезде рок-группы «Би-2» из страны. Предполагалось, что музыканты не справились с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные граждане. Имея другое мнение о российской спецоперации, артисты якобы решили тайно покинуть Россию.

Группа «Би-2» несколько месяцев назад отказалась выступать в Омске всего за несколько часов до начала концерта из-за баннера с буквой Z на сцене. Россияне после этого стали сдавать билеты и обвинять Леву и Шуру в предательстве родины.

28 июля сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал ФСБ запретить въезд в Россию солистам группы «Би-2». Он, помимо просьбы в ФСБ, направил обращение в СК с просьбой проверить действия группы на нарушение статьи УК о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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