Инфекционист оценил опасность нового вида генипавируса

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский оценил опасность нового вида генипавируса, о котором сообщили специалисты из Китая.

По словам эксперта, опасность его распространения на территории всей планеты крайне низка.

— Это семейство уже известно ученым, этот возбудитель относится к эндемичным, то есть распространен у определенных типов животных, проживающих на определенной территории, — рассказал ученый в комментарии «360».

Основной носитель данного вируса — животные из семейства крыланов: летучие лисы и летучие собаки. Заражения данным вирусом относятся к природно-очаговым, они тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных.

Жители Китая начали заражаться новым вирусом животного происхождения, получившего название LayV («Ланъе»). Инфекцию выявили уже у 35 граждан. У них наблюдаются лихорадка, тошнота, слабость, передает Nation News.

До этого вирусологи в комментарии «Вечерней Москве» рассказали, кому стоит бояться следующей волны коронавируса.