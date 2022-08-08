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Врач рассказал о симптомах нервной аллергии

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал о симптомах нервной аллергии
Фото: comvita.com.au

В России растет количество пациентов с кожным зудом, сыпью, волдырями и крапивницей. В некоторых случаях люди жалуются на головные боли, тошноту. О проявлениях нервной аллергии рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов.

Он заметил, что люди с подобными симптомами обращаются к врачам чаще, чем два года назад. Чаще всего нервная аллергия встречается у молодежи 20–30 лет.

— По психосоматике аллергия в основном развивается у тех, кто сильно не приемлет ситуацию, психологически протестует против нее, — пояснил Асанов в комментарии Общественной Службе Новостей.

По его словам, нервную аллергию никогда нельзя оставлять без лечения. Кроме того, на нервной почве могут развиться гипертония, астма, ожирение и другие серьезные расстройства.

Хорошо помогают снизить уровень тревоги различные дыхательные упражнения и вычисления в уме. В сложных случаях необходимы более активные действия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

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