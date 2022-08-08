Еще один россиянин стал фигурантом дела о госизмене

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Ходатайство о продлении ареста новому фигуранту уголовного дела о государственной измене поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке суда в понедельник, 8 августа.

Новым фигурантом стал гражданин России по фамилии Титов, которого арестовали в одном из российских регионов и этапировали в столицу.

При этом суть уголовного дела не раскрывается по причине секретности.

5 августа был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. По словам научного руководителя института Василия Фомина, перевезенному в СИЗО «Лефортово» Шиплюку вменяют то же, что и главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, — госизмену.

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству 27 июня поддержал ко второму чтению проект закона, который предусматривает, что переход на сторону врага в условиях военных действий может быть приравнен к госизмене. Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.