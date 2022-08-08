Генерального директора компании, сотрудники которой погибли в коллекторе, задержали

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

В Москве задержали генерального директора подрядной компании, сотрудники которой погибли в коллекторе во время выполнения очистительных работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в понедельник, 8 августа.

Мужчина 1984 года рождения задержан в рамках расследования дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Он является генеральным директором подрядной компании, сотрудники которой погибли в воскресенье, 7 августа в коллекторе.

По ее словам, на данный момент с ним проводят необходимые следственные действия.

Трагедия, в результате которой погибло трое мужчин, произошла в воскресенье, 7 августа. 12 рабочих подрядной компании проводили очистку коллектора на Краснодарской улице в Москве. Трое мужчин не успели выбраться. Их тела обнаружили позже в канализации. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

В понедельник, 8 августа, появилась информация о том, что у руководителей компании провели обыск и изъяли служебные документы.