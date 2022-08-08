Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Фото: МИД РФ

Президент России Влалимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову возглавить российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Соответствующий документ в понедельник, 8 августа, был опубликован на официальном портале правовой информации.

— Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации), — уточняется в документе.

Кроме того, в состав делегации вошли — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, говорится в документе.

Также российский лидер подписал указ о введении в МЧС должности заместителя министра — руководителя аппарата министра. Отмечается, что для новой должности установлено предельное звание генерала-полковника, но она может замещаться федеральным государственным гражданским служащим.

Также Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Также в состав совета вошли вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов.