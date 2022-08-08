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Новому фигуранту дела о госизмене продлили меру пресечения

Степан Жирнов
Происшествия
Новому фигуранту дела о госизмене продлили меру пресечения
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лефортовский районный суд Москвы продлил новому фигуранту дела о госизмене срок содержания под стражей. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 8 августа.

В сообщении говорится, что Титова Андря Владимировича, обвиняемого в государственной измене, продержат под замком до 10 ноября 2022 года, то есть еще три месяца и два дня.

Ранее в понедельник, 8 августа, появилась информация, что гражданин по фамилии Титов задержан по делу о государственной измене в одном из регионов. Его этапировали в Москву. Более подробные детали не раскрываются по причине секретности.

5 августа по той-же статье был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.

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