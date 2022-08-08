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Спасатели Московского авиацентра помогли застрявшей на дереве кунице

Анастасия Колоскова
Происшествия
Спасатели Московского авиацентра помогли застрявшей на дереве кунице
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая Карта всех событий

Специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра спасли куницу, которая застряла на дереве в ТиНАО. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе поселка «Фабрика 1 мая».

— По прибытии мы сняли животное с дерева с помощью трехколенной лестницы и позвонили в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Там нас попросили осмотреть куницу, — приводятся слова старшего дежурного смены спасателей Московского авиацентра в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Убедившись, что с животным все в порядке, спасатели выпустили куницу в лесу в районе Рязановского поселения.

2 августа пожарные помогли освободить застрявших птенцов в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино. Предположительно, птенцы упали в шахту и не смогли выбраться в связи с маленькой площадью объекта. Спасатели сняли решетку, которая ведет к системе вентиляции, и освободили трех новорожденных соколов, которых затем передали представителю столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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