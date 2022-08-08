Генпрокуратура выявила тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах

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В России в ходе масштабной проверки пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

— Проверка показала, что, обоснованно рассчитывая на государственную поддержку, указанные граждане в мае текущего года обращались с соответствующими заявлениями в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, — говорится в сообщении.

Однако всем обратившимся отказали в выплатах, сославшись на их доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения. Прокуроры же установили, что региональное отделение ПФР из-за технической ошибки в автоматическом расчете дважды учитывало суммы получаемых семьями социальных пенсий, и доход семей был необоснованно завышен.

По фактам допущенных нарушений закона прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. Во исполнение указанных в нем требований ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены, говорится в Telegram-канале «Генпрокуратура России».

В прошлом году российские семьи получили по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебному году. «Вечерняя Москва» разобралась, ждать ли аналогичных выплат к сентябрю 2022 года и на какие еще меры поддержки они могут претендовать.

Так, с апреля 2022 года введена выплата семьям с невысоким доходом, в которых воспитываются дети от восьми до 17 лет. Размер этого пособия составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума в зависимости от заработка семьи.