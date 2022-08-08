Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генпрокуратура выявила тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах

Евгений Белоусов
Общество
Генпрокуратура выявила тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах
Фото: Вечерняя Москва

В России в ходе масштабной проверки пересмотрены тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

— Проверка показала, что, обоснованно рассчитывая на государственную поддержку, указанные граждане в мае текущего года обращались с соответствующими заявлениями в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, — говорится в сообщении.

Однако всем обратившимся отказали в выплатах, сославшись на их доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения. Прокуроры же установили, что региональное отделение ПФР из-за технической ошибки в автоматическом расчете дважды учитывало суммы получаемых семьями социальных пенсий, и доход семей был необоснованно завышен.

По фактам допущенных нарушений закона прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. Во исполнение указанных в нем требований ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены, говорится в Telegram-канале «Генпрокуратура России».

В прошлом году российские семьи получили по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебному году. «Вечерняя Москва» разобралась, ждать ли аналогичных выплат к сентябрю 2022 года и на какие еще меры поддержки они могут претендовать.

Так, с апреля 2022 года введена выплата семьям с невысоким доходом, в которых воспитываются дети от восьми до 17 лет. Размер этого пособия составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума в зависимости от заработка семьи.

Генпрокуратура Выплаты Нарушения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте