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Депутат Делимханов сообщил о мошенниках, вымогавших деньги на спецоперацию от его имени

Евгений Белоусов
Происшествия
Депутат Делимханов сообщил о мошенниках, вымогавших деньги на спецоперацию от его имени
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, написал заявление в правоохранительные органы из-за злоумышленников, которые от его имени вымогали деньги. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

— Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой народной республики, далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определённую сумму денежных средств на нужды специальной военной операции, — заявил Делимханов.

Мошенники, уточнил депутат, звонят депутатам Госдумы, руководителям регионов и другим должностным лицам. Они используют разных операторов связи.

Делимханов попросил всех, кто получал такие сообщения связаться с ним лично или его помощниками, говорится в сообщении.

Актриса театра «Современник» Татьяна Корецкая недавно стала жертвой мошенников. Она перевела на счета злоумышленников миллион рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал 2 августа о новом виде телефонного мошенничества. Мошенники используют для своей преступной схемы запись голосового помощника банка.

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