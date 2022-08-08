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Пентагон: США не поддерживают стремление Тайваня к независимости

Евгений Белоусов
В мире
Пентагон: США не поддерживают стремление Тайваня к независимости
Фото: defense.gov

Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

— Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво, — заявил он.

Каль также отметил, что политика Китая изменилась. По его словам, КНР пытается проложить путь к «новому статус-кво». Речь про активности в Тайваньском проливе. Тем самым, утверждает Каль, Пекин стремится создать новую норму, передает РИА Новости.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи со случившимся. Правительство Китая пообещало не оставлять этот инцидент без внимания. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.

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