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«Пощечина администрации Байдена»: Саудовская Аравия унизила США перед Ближним Востоком

Евгений Белоусов
В мире
«Пощечина администрации Байдена»: Саудовская Аравия унизила США перед Ближним Востоком
Фото: whitehouse

Окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорблением для президента США Джо Байдена. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает хорватское издание Advance.

— Это пощечина администрации Байдена, — оценил событие эксперт в области нефтяных рынков Мэтт Смит.

Учитывая то, что мир ежедневно потребляет около ста миллионов баррелей нефти, решение ОПЕК+ можно считать чисто символическим. Кроме того, организация уже поднимала этот показатель на 648 тысяч баррелей в день. Это произошло еще за месяц до визита американского президента, передает РИА Новости.

15 июля президент США Джо Байден встретился с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними поставки нефти. На встрече он также заявил наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, которое случилось в 2018 году.

Бен Салман, в свою очередь, усмехнулся в лицо Байдену, когда тот не решился ответить на неудобный для него вопрос журналистки. Заметив такую реакцию, наследный принц широко улыбнулся и посмотрел в сторону президента.

Нефть Джо Байден США Саудовская Аравия
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