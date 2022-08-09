В Запорожской области начали применять российские законы

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На территории Запорожской области стали применять законодательство Российской Федерации, сообщил журналистам во вторник, 9 августа, член главного совета военно-гражданской администрации освобожденного региона Владимир Рогов.

— Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах, — подчеркнул Рогов в интервью РИА Новости.

По словам запорожского чиновника, к примеру, полиция Запорожской области на данный момент уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ.

В минувший понедельник, 8 августа, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума по вопросу вхождения региона в состав России.