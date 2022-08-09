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В Запорожской области начали применять российские законы

Егор Провоторов
Общество
В Запорожской области начали применять российские законы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На территории Запорожской области стали применять законодательство Российской Федерации, сообщил журналистам во вторник, 9 августа, член главного совета военно-гражданской администрации освобожденного региона Владимир Рогов.

— Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах, — подчеркнул Рогов в интервью РИА Новости.

По словам запорожского чиновника, к примеру, полиция Запорожской области на данный момент уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ.

В минувший понедельник, 8 августа, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума по вопросу вхождения региона в состав России.

8 августа член главсовета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области сохраняются планы по проведению в сентябре референдумов по вхождению в состав Российской Федерации.

Недавно сообщалось, что руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона.

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