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Актер Стебунов рассказал, что его перестали сравнивать с Хабенским

Егор Провоторов
Общество
Актер Стебунов рассказал, что его перестали сравнивать с Хабенским
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В прошлом известного российского актера Ивана Стебунова часто сравнивали с его более именитым артистом Константином Хабенским. Однако сейчас эти сравнения практически канули в лету.

Возможно, Стебунов когда-то и был похож на звезду сериала «Метод», однако со временем разница во внешности стала понятна и очевидна всем. Актер испытывает радость из-за того, что сравнения с коллегой закончились.

— Слава Богу, никто уже давно не сравнивает, — рассказал Иван в интервью порталу WomanHit.

Также артист поделился информацией, что он находится в дружеских отношениях с Хабенским, а недавно они виделись в театре «Современник».

Хабенский ранее признался, что, несмотря на участие в съемках, так и не появился в фильме «Война миров Z» из-за своего голливудского коллеги Брэда Питта, который выступил продюсером ленты, а также исполнил в ней главную роль.

Актер рассказал, что часто отказывается от съемок за рубежом, так как предпочитает работать с отечественными режиссерами. Однако, по словам артиста, он иногда допускает исключения для талантливых деятелей кино.

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