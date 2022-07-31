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Хабенский рассказал, как лишился роли из-за Брэда Питта

Анастасия Колоскова
Общество
Хабенский рассказал, как лишился роли из-за Брэда Питта
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российский актер Константин Хабенский признался, что, несмотря на участие в съемках, так и не появился в фильме «Война миров Z» из-за своего голливудского коллеги Брэда Питта, который выступил продюсером ленты, а также исполнил в ней главную роль.

Согласно первоначальному сценарию, персонаж Хабенского должен появиться в кадре в самом конце картины и стать связующим звеном для последующих частей проекта. Однако в самый последний момент было принято решение о смене финала и переноса съемок из России.

— Думаю, что основная претензия была в излишней «кровавости», рейтинг опустился до 12+. Вырезали, и это очень обидно. Потому что мы сняли финал и я потратил на это два месяца жизни. Причем месяц из них — ночные смены в Будапеште, — приводит слова российского актера «Кинопоиск».

Хабенский признался, что часто отказывается от съемок за рубежом, так как предпочитает работать с отечественными режиссерами. Однако, по словам артиста, он иногда допускает исключения для талантливых деятелей кино.

На днях издание Variety составило список самых высокооплачиваемых голливудских актеров по итогам 2022 года. В первую тройку вошли Том Круз, Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо. Брэд Питт расположился на четвертой строчке рейтинга.

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