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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 9 августа

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 9 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Вечером 9 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде столичных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 6 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Москвичам порекомендовали в вечерний час пик пользоваться для поездок по городу общественным транспортом. По данным ведомства, это позволит существенно сэкономить время в дороге, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в период с 8 августа по 30 сентября из-за реконструкции инженерных систем движение транспорта будет ограничено на Кронштадтском бульваре. Так, около дома 13, корпус 1, будет временно расширена проезжая часть для сохранения существующего количества полос.

Кроме того, в ВАО временно изменится схема движения транспорта. Ограничения коснутся нескольких улиц в районе проектируемого проезда № 597 из-за проведения строительных работ

Транспорт Москва Ограничения
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